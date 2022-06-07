Türkiye, yerli ve milli savunma sanayinde imza attıkları başarılarıyla tanınan Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Killigil ve Necmettin Erbakan'ı "Savunma Sanayinin Yalnız Dehaları" adlı belgeselle daha yakından tanıyacak.

TRT Belgesel kanalında izleyicisiyle buluşacak olan belgeselin çekimleri Eskişehir'de sürüyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, oyuncular ve teknik ekiple sette bir araya geldi. Demir burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bu güne nasıl geldiğimizin de öyküsü bir anlamda kurulabilir. Çünkü kolay gelinmedi. İşte belirli akamete uğratan faktörlerin ortadan kalması için yapılanlar ve yapılması gerekenlerin de güzel bir hikayesini görmüş olacağız. Sadece geçmişi anlatan değil bu güne yönelik ışık tutan ve geleceğe yönelik adımlarımıza ilgiyle yapılması gerekenlerin bize yol haritası gösteren bir çalışma olacak."

100 yıl önceki dekorlar kullanıldı

1890 ile 1970 yılları arasını anlatan belgesel, 100 yıl önceki dekorlarla hazırlanıyor.

İlk uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'ı bir süre önce hayatını kaybeden Ayberk Pekcan, ilk savaş uçağını üreten Vecihi Hürkuş'u İsmail Hacıoğlu, ilk yerli bomba fabrikasını kuran Şakir Zümre’yi Cansu Fırıncı, ilk yerli silah fabrikasını kuran Nuri Killigil’i Kemal Uçar ve ilk yerli motor fabrikasını kuran Necmettin Erbakan’ı ise Murat Anıl Soykök canlandırıyor.

Senaryosu Onur Ataç tarafından kaleme alınan belgeselin yönetmenliğini ise Alper Mestçi üstlendi.

9 bölümden oluşan belgeselin, önümüzdeki yayın döneminde izleyicilerin karşısında olması planlanıyor.