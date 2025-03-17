Roma'daki Göbeklitepe sergisi 5 milyon ziyaretçiye ulaştı

Bakan Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, Roma'daki Kolezyum Arkeolojik Parkı'nın Göbeklitepe'yi keşfetmek isteyen ziyaretçileri büyüleyici yolculuğa çıkardığını belirtti.

İtalya'nın en önemli kültürel mekanlarından Kolezyum'un insanlık tarihinin en eski anıtsal yapısı Göbeklitepe'yi ağırlayarak, medeniyetin doğuşuna dair eşsiz bir deneyim sunduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe'nin eşsiz tarihini Roma'nın kalbinde yeniden canlandırdık. Medeniyetin sıfır noktası Göbeklitepe, Roma'nın kalbi Kolezyum'da dünya ile buluşuyor. Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi sergisi, açıldığı günden bu yana 5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü. UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe'nin 11 bin yıllık gizemi, anıtsal sütunların replikaları ve sanal turlarla ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. İnsanlık tarihine ışık tutan bu eşsiz sergi, nisan ayının sonuna kadar Kolezyum'da ziyaretçilerini bekliyor. Tarihin en eski anıtlarını keşfetmek isteyen herkesi bu büyüleyici yolculuğa çağırıyor, arkeolojik mirasımızı dünyayla buluşturmaya devam ediyoruz."

???? Göbeklitepe’nin eşsiz tarihini Roma’nın kalbinde yeniden canlandırdık!



Medeniyetin sıfır noktası Göbeklitepe, Roma’nın kalbi Kolezyum’da dünya ile buluşuyor! ????



"Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, açıldığı günden bu yana 5️⃣ milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük… pic.twitter.com/Li697blIdd — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) March 17, 2025

2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi

Dünyanın en eski ve en büyüleyici arkeolojik alanlarından biri olan Göbeklitepe, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilerek insanlık tarihine ışık tutan en önemli keşiflerden biri olarak kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, uluslararası arkeolojik mirasın korunmasına ve tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor.

Göbeklitepe'nin 11 bin yıllık geçmişini anlatan sergi, ziyaretçilere multimedya içerikler, 3D rekonstrüksiyonlar ve sanal turlar ile benzersiz deneyim sunuyor.

Anıtsal sütunların replikalarıyla desteklenen sergi, erken insan topluluklarının ritüellerini ve yaşam biçimini gözler önüne seriyor.

İtalyan ve uluslararası uzmanlardan oluşan ekip tarafından hazırlanan sergi, dünya arkeolojik mirasının korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Açıldığı günden bu yana uluslararası akademisyenler, sanatçılar ve tarih meraklıları tarafından büyük ilgi gören "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.