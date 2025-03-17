Çok Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 17.03.2025 11:30

Roma'daki Göbeklitepe sergisi 5 milyon ziyaretçiye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'daki Kolezyum Arkeolojik Parkı'nda açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin 5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Roma'daki Göbeklitepe sergisi 5 milyon ziyaretçiye ulaştı
[Fotograf: AA]

Bakan Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, Roma'daki Kolezyum Arkeolojik Parkı'nın Göbeklitepe'yi keşfetmek isteyen ziyaretçileri büyüleyici yolculuğa çıkardığını belirtti.

İtalya'nın en önemli kültürel mekanlarından Kolezyum'un insanlık tarihinin en eski anıtsal yapısı Göbeklitepe'yi ağırlayarak, medeniyetin doğuşuna dair eşsiz bir deneyim sunduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe'nin eşsiz tarihini Roma'nın kalbinde yeniden canlandırdık. Medeniyetin sıfır noktası Göbeklitepe, Roma'nın kalbi Kolezyum'da dünya ile buluşuyor. Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi sergisi, açıldığı günden bu yana 5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü. UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe'nin 11 bin yıllık gizemi, anıtsal sütunların replikaları ve sanal turlarla ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. İnsanlık tarihine ışık tutan bu eşsiz sergi, nisan ayının sonuna kadar Kolezyum'da ziyaretçilerini bekliyor. Tarihin en eski anıtlarını keşfetmek isteyen herkesi bu büyüleyici yolculuğa çağırıyor, arkeolojik mirasımızı dünyayla buluşturmaya devam ediyoruz."

 

2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi

Dünyanın en eski ve en büyüleyici arkeolojik alanlarından biri olan Göbeklitepe, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilerek insanlık tarihine ışık tutan en önemli keşiflerden biri olarak kabul edildi.

Roma'daki Göbeklitepe sergisi 5 milyon ziyaretçiye ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, uluslararası arkeolojik mirasın korunmasına ve tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor.

Göbeklitepe'nin 11 bin yıllık geçmişini anlatan sergi, ziyaretçilere multimedya içerikler, 3D rekonstrüksiyonlar ve sanal turlar ile benzersiz deneyim sunuyor.

Roma'daki Göbeklitepe sergisi 5 milyon ziyaretçiye ulaştı

Anıtsal sütunların replikalarıyla desteklenen sergi, erken insan topluluklarının ritüellerini ve yaşam biçimini gözler önüne seriyor.

İtalyan ve uluslararası uzmanlardan oluşan ekip tarafından hazırlanan sergi, dünya arkeolojik mirasının korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Açıldığı günden bu yana uluslararası akademisyenler, sanatçılar ve tarih meraklıları tarafından büyük ilgi gören "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

ETİKETLER
Göbeklitepe Tarihi Eser İtalya Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO
Sıradaki Haber
CSO Ada Ankara'da Çanakkale Zaferi dolayısıyla 3 konser düzenlenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
Ankara'da randevu talebi bekleme süresi yarıya düştü
11:48
Trump, Biden'ın af kararlarının "otomatik kalemle" imzalandığı iddiasıyla geçersiz olduğunu savundu
11:47
En sıcak 2. kış yaşandı: Kuraklık endişesi doğuruyor
11:42
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
11:39
Kuzey Kore, G7 ülkelerinin "Nükleer silah programlarından vazgeçin" çağrısına karşı çıktı
11:29
Emtia piyasası geçen hafta karışık seyir izledi
Cammu Keşmir eyaletinde Ramazan yoğunluğu yaşanıyor
Cammu Keşmir eyaletinde Ramazan yoğunluğu yaşanıyor
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları yeni sezona hazır
Türk Yıldızları yeni sezona hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ