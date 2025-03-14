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Kültür-Sanat
AA 14.03.2025 16:43

CSO Ada Ankara'da Çanakkale Zaferi dolayısıyla 3 konser düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla 3 konser düzenlenecek.

CSO Ada Ankara'da Çanakkale Zaferi dolayısıyla 3 konser düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 Mart'ta CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da "Bir Destandır Çanakkale" konseri gerçekleştirilecek.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Topluluklarının hazırladığı konserde, konuk solist Sümer Ezgü ile Çanakkale Zaferi kutlanırken, kahraman şehitlerin anısı yaşatılacak.

Aynı gün CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, "Alınamaz Kale Çanakkale" konseri verecek.

Şef Necmi Kıran yönetimindeki koro, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü anısına hazırlanan konseri, özel içerik ve repertuvarla Ankara seyircisine sunacak. Tek bölümlü konser, koro ve solo şeklinde düzenlenecek.

Ayrıca Şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleşecek "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri"nde solist soprano Aslı Kıyıcı'ya eşlik edecek.

Konserlerle ilgili detaylı bilgiye, "csoadaankara.ktb.gov.tr" internet sitesinden erişebiliyor.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Çanakkale Zaferi
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