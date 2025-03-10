Karahantepe Ören Yeri'ne koruma çatısı yapımına başlandı

Neolitik dönemin önemli yerleşimlerinden biri olan Şanlıurfa'daki Karahantepe Ören Yeri'nde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserler için koruma çatısı yapımına başlandı.

Karahantepe’de büyük bir adım attıklarını sosyal medya üzerinden duyuran Bakan Ersoy, kazı alanını koruma çatısı ile buluşturarak binyılların izlerini geleceğe taşıyacaklarının müjdesini verdi.

Bakan Ersoy, paylaşımında ayrıca, "5 bin metrekarelik alan artık doğal dokusunu bozmadan korunacak. Zarif ve çevreyle uyumlu tasarım, dalgalı formuyla araziye organik bir entegrasyon sunuyor. Doğal havalandırma sağlayan açıklıklar ve kolonları minimize eden strüktürel yapı ile işlevsellik ve estetik bir arada. Karahantepe, insanlığın ortak mirası. Biz, bu mirası gelecek nesillere taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

5 bin metrekarelik alan koruma altında

Önemli buluntulara ev sahipliği yapan ve MÖ 9000'li yıllara tarihlenen Karahantepe'de bugüne kadar insan ve hayvan heykelleriyle süslenmiş birçok kamusal yapı gün yüzüne çıkarıldı.

Son olarak, geçtiğimiz yaz aylarında keşfedilen yabani eşek figürü, bölgenin tarihiönemini bir kez daha gözler önüne serdi. Devam eden kazı çalışmalarının yapıldığı 5 bin metrekarelik alan, bu yeni proje ile tamamen koruma altına alınacak.

Tarihi dokuya uyumlu, modern koruma çatısı

Koruma çatısı, doğal dokuya zarar vermeden alanın korunmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Dalgalı formuyla araziye organik bir uyum sunan proje, aynı zamanda doğal havalandırma sağlayan açıklıklarla iç mekan konforunu artırıyor. Kazı alanının özgün yapısını koruyacak şekilde tasarlanan modüler yapı, kolon sayısını en aza indirerek estetik ve işlevselliği bir araya getiriyor.

Aynı zamanda, büyüme ve adaptasyon esnekliği sunarak gelecekte yapılacak çalışmalar için genişleme imkânı sağlıyor. Bu projeyle Karahantepe, binlerce yıllık mirasını gelecek nesillere taşımaya bir adım daha yaklaşıyor.