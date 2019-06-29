İstanbul Eminönü'nde bulunan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi, Yeni Cami Külliyesi içerisinde 1663'te Mimar Mustafa Ağa tarafından inşa edildi.

Türbenin banisi olan Hatice Turhan Valide Sultan, Sultan İbrahim Han'ın hanımı ve Sultan 4. Mehmed Han'ın annesi.

Türbeye, Hatice Turhan Valide Sultan'ın yanı sıra Osmanlı padişahlarından Sultan 4. Mehmet Han, Sultan 2. Mustafa Han, Sultan 3. Ahmet Han, Sultan 1. Mahmud Han, Sultan 3. Osman Han ve bunların çocukları şehzade ve hanım sultanlar defnedildi.

82 kişi buraya defnedildi

Yapı 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Hanedanı'na mensup hanım sultanların defnedilmesiyle fonksiyonunu kaybederek Havatin Türbesi adıyla anıldı.

Yapının kuzeyine 19. yüzyılda kare planlı Cedid Havatin Türbesi eklendi. Sultan Abdülmecid Han, Sultan Abdülaziz Han ve Sultan 2. Abdülhamid Han’ın kadınları, kızları ve şehzadeleriyle Sultan 5. Murad Han burada medfundur.

Hatice Sultan Valide Türbesi içerisinde zamanla oluşturulan toplam 3 adet türbe var.

Türbe yapıları müstakil girişlere sahip ve içeriden birbiriyle bağlantılı. Osmanlı türbe mimarisinde büyük bir yere sahip olan bu 3 türbede, Osmanlı hanedanına mensup 82 kişi medfundur.

Kapsamlı ve titiz bir restorasyon yapıldı

Osmanlı türbe mimarisinde çok önemli bir yere sahip 3 türbeden oluşan bu yapıyı gelecek kuşaklara miras bırakmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yoğun bir mesai harcandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptıkları çalışmaların çok kapsamlı ve titiz bir restorasyon uygulaması olduğunu söyledi.

"Türbelerin restorasyon uygulama işi 10 Ekim 2012 tarihinde sözleşmeye bağlanmış, 6 yıl süren çalışmalarda, altın varak uygulama, malakari imalatları, kalem işleri, desen tamamlama gibi hassas ve sanatsal çalışmalardan, taş temizlikleri, sistem odası onarımı gibi titiz ve tamamlayıcı idari işlere kadar yaklaşık 25 başlıklı çalışma gerçekleştirildi. Bunların yanında isim levhaları, sanduka çuhaları, fes ve kabukların da gerekli yenileme ve düzenleme çalışmaları yapıldı ve türbe içerisine yerleştirildi. Her türlü güvenlik donanımları ve ihtiyaç alanları da tamamlandı."

Ersoy, böylesi önemli eserlerin korunmasında ve restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu yapıların hem büyük bir manevi değeri hem de eşsiz bir kültür varlığı olarak İstanbul’a bu müstesna zenginliği armağan eden atalarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

"Eserler, bilim ışığında en güzel şekilde restore ediliyor"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, bir cihan başkenti olan İstanbul'a edilecek iltifatların yetersiz kalacağını belirterek, şunları söyledi:

"Son 10 yıl içerisinde bizim mirasımız olan ne var ne yoksa bakanlık olarak hepsinin tek tek envanteri biliniyor, yapıldı. Bunlar bilim ışığında en güzel şekilde restore ediliyor, korunuyor ve bizden sonraki nesillerimize en güzel şekilde aktarılmak için gayret gösteriliyor."

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ile kültür sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmalardan sonra, Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet türbeyi ziyaret etti. Program, okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın duasıyla son buldu.

Açılış öncesi geleneksel kıyafetleriyle Eminönü'nde dolaşan şerbetçiler tarafından vatandaşlara şerbet dağıtıldı.

Kaynak: AA