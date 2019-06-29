Özenle hazırlanıyor, misafirlere bir seremoni eşliğinde ikram ediliyor. Ev sahibi için de misafir için de özel kurallar içeren bir gelenek Japon çay seremonisi.

Kökeni 15’inci yüzyıla dayanıyor. Bu köklü geleneğin amacı çay yapıp içmekten ziyade zarafet, sükunet ve zarafetle örülü bir arınma süreci olarak görülüyor.

Japonların bu köklü geleneği G20 Osaka Zirvesi kapsamında basın merkezinde de tanıtıldı.

Çay seremonisi, büyük bir ciddiyetle gerçekleştiriliyor. Mimariden seramiğe, kıyafetlerden sunuma kadar her şey özenle hazırlanıyor. Hazırlanışı sırasında her hareket itinayla yapılıyor.

Hazırlık süreci kadar çayın içiminde de dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var. 2 tur çevirdikten sonra 2 elle birlikte içiliyor. Çay içiminden önce ikram edilen şeker yeniyor.

Çay içiminin ardından, kasenin özenle yıkanması ile seremoni sona eriyor.

Haber: Fatih Oruk

Kamera: Erhan Sazak