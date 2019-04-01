Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerde yaşayan Türk çocukların dil ve kültür gelişiminde önemli bir işlev gören Türkçe çizgi filmlerinin sevilen kahramanları, Hollanda ve Belçika'da yaşayan çocuklarla bir araya gelecek.

Buna göre, Rafadan Tayfa ekibinin Hollanda'da çocuklarla buluşma etkinlikleri 5 Nisan'da Deventer'de, 6 Nisan'da Rotterdam'da, 7 Nisan’da Utrecht'te, 8 Nisan'da Charleroi'da gerçekleştirilecek.

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Ekibin Belçika programları ise 9 Nisan'da Brüksel'de ve 10 Nisan'da ise Liege'de olacak.

Rafadan Tayfa'nın Avrupa turnesi

Hollanda ve Belçika'nın ardından Fransa, Almanya, İngiltere ve Avusturya'da da yapılacak.

Programların gerçekleştirileceği yer ve tarih bilgilerine "www.ytb.gov.tr" adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA