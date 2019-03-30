İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "İÜ 1453 Ödülleri" için oylama, "1453odulleri.istanbul.edu.tr" internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Sürpriz özel ödüller de verilecek

İÜ 1453 Ödülleri’nin üçüncüsü için oylama başladı.1453 Ödülleri bu yıl çok sayıda dalda ödül verecek olmasıyla göze çarpıyor. Oylamada üçüncü gün itibarıyla toplam 386 bin 612 oy kullanıldı.

Yılın en iyi haber sitesi kategorisinde www.trthaber.com da yer alıyor. Sürpriz özel ödüllerin de verileceği tören öğrencilerin ve medya sektörünün yoğun ilgisine sahne oluyor.

Oylama 1 hafta devam edecek

Sanat dünyasından medyaya, spordan film sektörüne toplam 28 dalda, alanında en iyi 199 kişi ve kurumun aday gösterdiği oylama 1 hafta daha devam edecek.

Ödül töreni, 16 Nisan'da üniversitenin Beyazıt Kampüsünde yapılacak.

İÜ 1453 Ödülleri

2017'de ilki düzenlenen ödül töreninde birçok ünlü isim yine İstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez Kampüsü’nde 20 bin öğrenciyle buluştu. Törene damga vuran Onur Ödülü ise Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’a ithaf edildi.

2018'de 1453 Ödülleri’nin ikincisi İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleşti. İkinci ödül töreninde de sanat, spor ve medya camiasından kazanan isimler ödüllerini alarak öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: TRT Haber, AA