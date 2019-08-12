Niğde'nin en eski kazı alanı Porsuk-Zeyve Höyük'te, 1960'taki yol açma çalışmaları sırasında, büyük bir kum taşına yazılmış Hitit hiyeroglifleri bulundu.

Bunun üzerine, Fransız Arkeoloji Enstitüsü Türk makamlarından aldığı izinle 1968'de kazı çalışmalarına başladı. Çalışmalar, 50 yıldır aralıklı olarak devam ediyor.

2 bin 100 yıllık ev, kiler, odalar ve saklama kapları

Höyüğün, Hitit döneminde, Çukurova'ya açılan yol üzerindeki stratejik konumu nedeniyle garnizon olarak kullanıldığı, burada surların ve gözetleme kulelerinin bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Hitit başkenti Hattuşa'da olmayan orijinal Hitit kerpiçlerinin bulduğunu höyükte bu yılki kazılarda, Roma döneminden kalma 2 bin 100 yıllık ev, kiler, odalar ve saklama kapları keşfedildi.

Kazı Heyeti Başkanı, eski Polytechnique Hauts De Üniversitesi Tarih ve Klasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Claire Barat, Porsuk-Zeyve Höyük'ün öneminden bahsetti.

Burada orijinal Hitit kerpici bulunduğuna dikkat çeken Barat, "Hattuşa'daki kerpiçler orijinal değil, rekonstrüksiyon. Biz Porsuk'ta 8 metre orijinal Hitit kerpici bulduk ve çok mutluyuz" dedi.

"Büyük İskender'in Porsuk'ta dinlendiğini düşünüyoruz"

Höyüğün Hitit döneminde stratejik amaçlı kullanıldığını anlatan Barat, şöyle konuştu:

"Sur sistemi var, çünkü burada bir kale, garnizon vardı. Çok büyük kerpiç surlar, kuleler var. Milattan önce 17 ve 13'üncü yüzyılda savaşlardan dolayı iki kere yandı. Porsuk-Zeyve Höyük, çok stratejik bir sit alanı. Çünkü Kilikya'ya açılan yol, Gülek Boğazı'ndan, yani buradan geçiyor. Çok önemli insanlar burayı kullandı. En önemlisi Büyük İskender'in, Hatay bölgesinde Pers İmparatorluğu ile savaşa giderken Porsuk'ta mola vererek dinlendiğini düşünüyoruz."

Bu yılki kazılarda Roma dönemine ait evleri bulduklarını vurgulayan Barat, "Milattan önce 1'inci ve milattan sonra 1'inci yüzyıllarda burada Kapadokya Krallığı ve Romalılar yaşadı. Burada şehir evleri var, normal bir yaşam alanıydı. Oda, mutfak ile buğday, zeytinyağı, kuru meyve ve şarap saklamak için kullanılan büyük küpleri ortaya çıkardık. Eski Roma döneminde şarap içiyorlardı ve Kapadokya'da çok şarap vardı. Roma evlerinin çıkarıldığı alanda iki evre tespit edilmiştir. İki evrede de Porsuk Höyük'te yaşayanların depolamaya önem verdiği anlaşılmıştır" dedi.

Kaynak: AA