Şerit halinde kesilen ağaç dalları örülüyor, usta ellerde boy boy sepetlere dönüşüyordu.

Sepetçilik, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin Topçu köyünde 20 yıl öncesine kadar ailelerin geçim kaynağıydı. Şimdilerde ise zamana yenik düşmek üzere.

Sepet ustalığının yaşatılması için Sakarya Üniversitesi harekete geçti. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü araştırma başlattı. Araştırmada, son ustalar ve çalışma biçimleri "Yaşayan İnsan Hazineleri" olarak tespit ediliyor.

"Bu işi yapan insanlara destek verilmeli"

Sakarya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ela Taş, sepet örücülüğünün Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamında yer aldığını söylüyor.

"Devletin bu sanatın ilerlemesini sağlaması gerekiyor. Bu işi yapan insanlara destek verilmesi lazım. Sepet örücülüğünün gelecek kuşaklara aktarılması için kurslar açılmalı."

Proje kapsamında ustaların, açılan kurslarla sepetçiliği öğretmeleri de sağlanacak.

Haber: Mehmet Karakaş