Gündem
11.12.2025 20:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da

"TUR" uçağıyla Aşkabat Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılandı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Türkmenistan'a geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan
TBMM'de kamu denetçisi seçimi yapıldı
