Osmanlı İmparatorluğu, tarihin en önemli medeniyetlerinden. O dönemde bayramın da ayrı bir yeri vardı. Coşkuyla kutlanır, dünyaya adeta mesaj verilirdi.

Bayramlar, Osmanlı'nın İslam dünyasındaki vitriniydi. O yüzden de devletin gücünü uluslararası arenada kendini temsil ettiği noktaydı bayram törenleri.

Bayram kutlamalarıyla ilgili tüm detayların kanunda yeri vardı. Devlet protokolünde bile nasıl bayramlaşılacağı belirlenmişti. Önce fetih şehitlerinin kabirleri ziyaret edilirdi, sonra aile kabristanlığı. Ardından kurban kesilir, bayram yerine gidilirdi.

Padişah, sabah namazını Hırka-ı Saadet Dairesi'nde kılardı. Bayram namazı için ise bayram alayı eşliğinde camiye giderdi. Osmanlı'da padişahların bayram namazını nerede kılacağı oldukça önemliydi. Padişahlar namaz için İstanbul'un en büyük camilerini tercih ederdi.

Sıradaysa kurban etlerinin dağıtılması var. Bu da bir seremoni şeklinde çocuklar tarafından yapılırdı. Çocuğu olmayan aileler ise mahalledeki çocuklara harçlık vererek bunu yaptırırdı. İstanbul'daki en önemli kurban satış alanı da Beyazıt Meydanı'ydı.

Haber: Ali Artmaz

Kamera: Ümit Turan