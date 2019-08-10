Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO), 2014'ten beri Moğolistan'da kazı çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında, Şivet Ulan bölgesinde birçok arkeolojik buluntu ortaya çıkarıldı.

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, önemli buluntuların Bilge Kağan ve Kültigin Anıtları'na yakın Nomgon bölgesinde keşfedildiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Bu yıl ilk çalışmamızda oradan bir kağana ait olduğunu tahmin ettiğimiz buluntular çıktı. Çok sayıda balbal taş, taşlarda Aşina Kağan sülalesine ait damgalar, aslan ve onun iki yavrusunun heykeli var."

Kıdırali, heykellerin bugüne kadar nadir bulunan buluntular olduğuna dikkat çekerek, "Heykel çok iyi korunmuş. Ayrıca buranın bir anıt olduğu ortaya çıktı. Orada çok sayıda seramik ve kalıntı bulundu. Anlaşılan daha önceden bir kağana ait bir anıt" dedi.

Kazı çalışmaları devam edecek

Anıtın zamanında tahrip edildiğini ve taşların yıkıldığını belirten Kıdırali, anıtın yaşını, devrini ve kime ait olduğunu inceleyeceklerini vurguladı.

Kıdırali, anıtın büyük bir alanı kapsadığına ve oradan daha çok sayıda buluntunun çıkacağından bahsederek, "Kazılar devam edecek, daha 15 anıt ve çok sayıda balbal taşın izleri var" dedi.

Arkeolojik kazıların, Kerulen bölgesinde de devam ettiğini vurgulayan Kıdırali, orada Göktürk dönemine ait Türklerin kutsal topraklarından biri olduğunu kanıtlayan çok sayıda malzemenin çıktığını söyledi.

Kaynak: AA