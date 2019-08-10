Tiyatro ve sinemaya gönül veren Ali Can ve İlker Taze kardeşler tatil için memleketleri Ordu'ya gitti. Arkadaşları ile konuşurken sahile açık hava sineması kurma fikri ortaya atıldı.

İki kardeş gerekli izinleri aldı ve kendi imkanları ile İstanbul'dan temin ettikleri malzemeleri Fatsa sahiline kurdu. İzleyiciler, açık hava sinemasında geçmişe yolculuk yaptı.

Ali Can Taze, ilk olarak arkadaşlarının çektiği Karadeniz komedisini seyirciyle buluşturduklarını söyledi. Daha sonra halkın ilgisi yoğun olunca da nostaljik film akşamları yapmaya başladıklarını anlattı.

Organizasyonu yapan kardeşler, izleyicilerden gelen taleplere göre gösterime girecek filmleri belirliyor. Fatsa açık hava sineması Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.

Haber: Selim Gürcan Becioğlu