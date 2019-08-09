İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Aytül Büyüksaraç, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen basın toplantısında, 2018'de 10 bin izleyicinin ilgi gösterdiği festivalin ikincisinde 5 etkinlik planladıklarını belirtti.

Festivalin bir dünya starı olan Mario Frangoulis konseri ile Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda başlayacağını söyleyen Büyüksaraç, kapanış gösterisinin ise Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde La Traviata operası prömiyeri ile yapılacağını aktardı.

Etkinlikleri sundukları mekanların tanıtımına katkı sunduklarını ifade eden Büyüksaraç, "Her festival bir öncekinden çok daha güzel, çok daha dolu, çok daha başarılı olacak" dedi.

Aytül Büyüksaraç, Efes Antik Tiyatrosu'nun onarımlar nedeniyle kapalı olduğunu, etkinlikleri Çeşme'de, İzmir'de, Efes Ticaret Agorası ve Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleştireceklerini ifade etti.

İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta da festivalin kent tanıtımı için önemli olduğunu dile getirdi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ise kentin tarihsel ve kültürel dokusunun ön plana çıkarılmasıyla bölgeye daha çok turist çekmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "İzmir, sanatla da anılan bir kent olsun istiyoruz." diye konuştu.

Türkerler Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Sezgin, İzmir'i tanıtacak etkinliklere destek vermenin gururunu yaşadıklarını aktardı.

Festival programı

2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin açılışı 22 Ağustos'ta Mario Frangoulis konseriyle Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak.

Festival kapsamında, 24 Ağustos'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde Şehrazat, 28 Ağustos'ta Efes Antik Ticaret Agorası'nda İspanyol Renkleri, 31 Ağustos'ta Efes Antik Celsus Kütüphanesi'nde Genç Opera Yıldızları konseri düzenlenecek.

Etkinlikler dizisi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde La Traviata gösterisiyle son bulacak.

Kaynak: AA