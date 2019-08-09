TRT Çocuk, Kurban Bayramı'na özel hazırlanan yayın akışı ile çocukların bayram coşkusunu daha da artıracak.

Bayramın ilk günü, anaokulundaki çocukların birbirinden sevimli maceralarını anlatan Elif ve Arkadaşları, 7'den 70'e sevilen çizgi karakterlerden Doru’nun vefa ve yardımlaşmayı anlatan maceraları ve ipuçlarının peşinden koşan doğa dedektifleri Ege ile Gaga’nın heyecanla beklenen yeni bölümleri ekranlarda olacak.

Sinemalarda birçok rekora imza atan “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası”, Kurban Bayramı’nın birinci günü saat 20.00’de minik sinemaseverler için ekranda olacak.

İlk defa 15 Temmuz’da yayınlanan ve büyük beğeni toplayan, birlik ve beraberliğin anlatıldığı “Ulu Çınarın Kuşları” isimli animasyon filmi de bayramın ikinci günü saat 20.00’de çocuklarla buluşacak.

Kaynak: TRT Haber