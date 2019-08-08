El sanatları ustası Şefik Ada 62 yaşında. Onu farklı kılan özelliği ise, Osmanlı'ya ait madeni para, gümüş ve farklı materyaller kullanarak sanatını icra etmesi.

Bazı eserlerinde Roma ve Selçuklu dönemlerinden kalma metalleri de kullanan Ada'dan, antika değerinde malzeme getirip takı yapmasını isteyenler oluyor.

Şefik usta, el işçiliğiyle ürettiği eserlerden sadece tek tasarım yaparak müşterilerinin kendilerini özel hissetmesini sağlıyor.

Geçmişteki yaşanmışlıkları kendi tabiriyle "aşure sanatı" ile ortaya çıkaran Ada, yeni nesle gelecekte tarihi anlamda ışık tutmaya çalışıyor.

Yaşanmışlıkları özelleştiriyor

Ada, emekliye ayrıldıktan sonra takı sanatına daha fazla zaman ayırmaya başladığını söyledi.

Genç neslin tarihi sevmesini sağlamanın bir yolunun da takı sanatı olduğunu anlatan Ada, "Amacım, gelecekteki insanlara ışık tutabilmek. Bazen topraktan çıkan bir Roma ya da Selçuklu parasını müzede gördüğümüzde hoşumuza gidiyor. Ben de yaşanmışlıkları biraz daha özelleştirerek parmaklarda, bileklerde yahut boyunda sunulmasına yardımcı oluyorum" dedi.

Rüyasında gördüğü modellerden de esinleniyor

Şefik Ada, teknolojinin gelişmesiyle fabrikasyon takıların çoğaldığını belirtti.

Aynı üründen milyonlarcasının yapılabildiğini vurgulayan Ada, "Kendi eserlerimi bunlarla mukayese edemem. Benden bir yüzük alırsanız, artık o yüzükten sadece sizde olur" dedi.

Yeni bir takı için tezgahın başına geçtiğinde çok heyecanlandığından bahseden Ada, kimi zaman rüyasında gördüğü modeli yapmak için uykusunu bölüp çalışmaya başladığını belirtti.

"Diriliş Ertuğrul dizisi çok etkili oldu"

Televizyon ve internette yayınlanan tarih konulu dizilerin, özellikle gençlerin geçmişini öğrenmesi bakımından önemine dikkat çeken Ada, şöyle konuştu:

"Bence Diriliş Ertuğrul dizisi çok etkili oldu. Müşteri gelip 'zikir yüzüğü' denilen okçu yüzüğünü (zihgir) sormaya başladı. Tabii yine döküm ve seri üretimi de yapıldı fakat kimisi özel talep ediyor. Yıllar önce de bu tarz zikir yüzükleri yapardım. Şimdilerde dizilerde padişahların, sultanların yüzüklerini, kolyelerini görenler de etkilenip o tarz bir ürünü soruyor. Dizilerin tarihi sevdirdiğini söyleyebilirim."

Şefik Ada, tasarladığı yüzük ve zihgirlerin fiyatının 300 ile bin lira, kolyelerin ise 800 ile 2 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Kaynak: AA