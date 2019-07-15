Milyonlarca çocuğun ilk tercihi olan TRT Çocuk, "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" için "Ulu Çınarın Kuşları" adlı çizgi film projesi ile izleyici karşısına çıkıyor.

Çocuklarımızda vatan sevgisini, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi hedefleyen çizgi filmin konusu kısaca şöyle:

"Farklı kuş türlerinin bir arada mutlu bir şekilde yaşadığı ulu çınar, bu ağacı ele geçirmek isteyenlerin tehdidi altında. Bunun önündeki en büyük engel ise kuşların birlikteliği. Ağacı ele geçirmek isteyenler hırsları yüzünden, kendilerinin de yaşam alanı olan ağacı ateşe veriyor. Onlarla sonuna kadar mücadele eden ağaç sakinleri, canları pahasına da olsa ulu çınarı korur ve felaketten kurtarıyor."

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurgulayan etkileyici bir hikaye.



Ulu Çınarın Kuşları, #15Temmuz Pazartesi 20.00'de #TRTÇocuk'ta!



”Ulu çınarın gölgesinde özgürce yaşamamızı sağlayan tüm cesur kanatlara…” pic.twitter.com/FazBj3mBo9 — TRT Çocuk (@trtcocuk) July 14, 2019

15 Temmuz Derneği’nin katkıları ile hazırlanan çizgi filmin yönetmenliğini Orhan Bal üstlendi, hikayesini Figen Yaman Çoşar kaleme aldı.

Ulu Çınarın Kuşları, bu akşam saat 20.00’de TRT Çocuk ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

Kaynak: TRT Haber