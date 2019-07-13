Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliğiyle anlatılacağı bir müze açılacak.

3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde, şehit ve gazilerin eşyaları sergilenerek anılarının yaşatılacağı interaktif uygulamalar, görsel sunumlar yer alacak.

Modern bir yapıya sahip olacak müze, aynı zamanda kültür merkezini de içinde barındıracak. Yapıda kalıcı ve geçici sergi salonları ile konferans salonları, kütüphane, kafe, restoran, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon ve çocuk atölyesi gibi bölümler de bulunacak.

16 Temmuz'da açılacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bir yandan 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşların hüznünü yaşadıklarını bir yandan da tarihin sayfalarına altın harflerle kazınmış bir destana imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

"O gece Kahramankazanımızdan ve ülkemizin her yerinden yükselen ruh, Çanakkale Zaferi'nde ve İstiklal Harbi'nde yükselen ruhtur" diyen Oğuz, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla ilçelerinde yapımı süren 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin 16 Temmuz'da açılacağını anlattı.

Kaynak: AA