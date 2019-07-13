46 yaşındaki Adnan Doğan, Avustralya'nın Melbourne kentinin merkezindeki tamirhanesinde yaklaşık 28 yıldır oto tamirciliği yapıyor. Son 2 yıldır da çöpe gidecek eski motor aksamlarından yaptığı sanat eserleriyle gündemde.

Tamirhanelerde biriken motor aksamlarını toplayarak birbirinden değerli maketlere dönüştüren Doğan, 2 sene öncesine kadar bu sanata yeteneği olduğundan habersiz olduğunu söyledi.

Kentte tanınmış bir usta olan Doğan, "Arabalar üzerinde yetenekliyim, yapacağımı biliyorum ama böyle şeyleri önceden hiç aklım kesmiyordu. Gözümü kapatıp resmi çıkarmaya çalışıyorum, çıkarttığım zaman resim beynimde oluşuyor. Ondan sonra kaynaklamaya başlıyorum her şeyi" dedi.

Çöplerden sanat

Doğan, araçların tamirinden geriye kalan buji, şanzıman, conta, bilye, supap ve dişli gibi parçaları kesip kaynatarak eserlerini ortaya koyduğunu anlattı.

"Bunların hepsi çöplüğe gidiyor, çöplüğe gideceği yere bu çöplerden bir sanat çıkardık."

Doğan’ın ortaya koyduğu eserler arasından binlerce parçadan oluşan dev köpek balığı maketi, turistlerin uğrak yeri olan "Melbourne Akvaryum" yöneticilerinin de dikkatini çekti.

Anlaşabilirlerse yaklaşık 6 ayda tamamladığı maketi akvaryuma satabileceğini vurgulayan Doğan, ilgi çeken eserini nasıl tasarladığını şöyle anlattı:

"İlk önce ağız ve kafasından başladım, yaparken bayağı ağır olacağını fark ettim ona göre taşınabilmesi için birbirine girecek şekilde 14 parça halinde yaptım. Dişlerini şanzıman parçalarından kesip teker teker yaptım, motor supaplarının kapaklarını göz olarak kullandım."

Doğan, tamircilikten arta kalan zamanlarında uzun uğraşlar sonucunda ortaya koyduğu eserlerini görmenin kendisini rahatlattığını söyledi.

Yeni hedef 5 metrelik timsah

Yaklaşık 2 yıl içinde yaptığı 30’a yakın eserden bir kısmını arkadaşlarına hediye ettiğini hatırlatan Doğan, yeni projesinin baş ve ön ayaklarını tamamladığı 5 metre boyunda bir timsah maketi olacağını belirtti.

Doğan, gerçek boyutlarda tasarladığı köpek balığı ve timsahı yaparken hayvanların sivri dişleri yüzünden hafif yaralanmalar yaşadığını anlattı.

Evinin garajında kurduğu atölyesinde çalışmalarını sürdüren Doğan, sergilediği maketlere talep gelmesi durumunda satmayı düşündüğünü söyledi.

Kaynak: AA