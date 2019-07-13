İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisinde, FETÖ'nün darbe girişimine karşı halkın ve emniyet güçlerinin kahramanlığını, cesaretini anlatan fotoğraflar yer aldı.

İstanbul Havalimanı geliş terminalindeki alanda sergilenen fotoğraflara, yerli ve yabancı yolcular ilgi gösterdi.

Yolculardan Sinan Yaprak, sergide çok anlamlı fotoğraflarla karşılaştığını söyledi.

Darbe girişiminde yaşananların asla unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Yaprak, "Bir daha ülkemizde böyle şeylerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu fotoğraflara bakınca insan çok etkileniyor. İnşallah bunları unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Kaynak: AA