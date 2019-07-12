TRT World tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gençler için Gazetecilik" ve "#hellobrother" kampanyalarının, IBC tarafından düzenlenen yarışmada aday gösterildi.

"Çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı girişimleri tanımak" kategorisinde listeye giren "Gençler için Gazetecilik" programında, TRT, Türkiye'de ve yurt dışında bulunan savaş mağduru gençlere ve çocuklara hikayelerini gazetecilik aracılığıyla nasıl anlatacaklarını öğretiyor. Program, çocukları sadece gazeteciliğe teşvik etmekle kalmıyor aynı zamanda güvenilir bilginin önemini de anlamalarını sağlıyor.

TRT World Citizen tarafından oluşturulan "#HelloBrother" projesi de "En iyi etik liderlik" kategorisinde listeye girmeye hak kazandı.

"World Citizen"

TRT World, "World Citizen" kapsamında her sene gençlere bilgi, beceri ve daha iyi bir gelecek için umut vermeyi amaçlayan projeler gerçekleştiriyor.

Her yıl 170'den fazla ülkeden 55 binin üzerinde katılımcının ilgisini çeken programlarda bin 700'den fazla alanında lider teknoloji şirketi, bu katılımcılarla bir araya geliyor.

IBC bünyesinde bu yıl düzenlenen ve sosyal sorumluluk projelerinin desteklendiği "IBC Sosyal Etki Ödülleri" yarışmasına dünyanın dört bir yanından etkileyici birçok kampanya rekor katılım göstererek, "Çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı girişimleri tanımak", "Çevresel etkiyi en aza indirgemek" ve "En iyi etik liderlik" kategorilerinde yarışacak.

Her kategorinin kazananı 13-17 Eylül'de düzenlenecek IBC Ödül Töreni'nde ilan edilecek.

Kaynak: AA