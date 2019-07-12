Lyrikline Türkiye Editörü şair Metin Celal, 84 dilde bin 375 şairin 12 bin 312 şiiri bulunan platformu ve Türk şiirine olan ilgiyi anlattı.

Celal, Lyrikline'ın dünyanın en büyük şiir portalı olduğunu belirterek, "Şiirler, şairlerin kendi sesinden dinlenebiliyor. Sitede yer alan tüm şiirlerin ses kayıtları da bulunuyor. Her ülke kendince katkıda bulunuyor, ben de Türkiye'den kendimce katkıda bulunmaya çalışıyorum" dedi.

UNESCO tarafından destekleniyor

Lyrikline'ın şairler için tüm dünyada tanınıp bilinme fırsatı sağladığına dikkat çeken Celal, sitenin Berlin Şiir Festivali'ni düzenleyen Berlin Şiir Evi tarafından hazırlandığını ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından da desteklendiğini söyledi.

Celal, Türk okurların ilgisinin her geçen gün arttığını ve Türkiye'nin önceki senelerde de ilk 5 ülke arasında yer aldığını belirtti.

Dünyada en çok okunan ikinci şiir "Anlatamıyorum"

Orhan Veli'nin "Anlatamıyorum" şiirinin dünyada en çok okunan ikinci şiir olmasının şaşırtıcı bir sonuç olduğunu anlatan Celal, şunları söyledi:

"Bu tabii çok iyi bir sonuç. Ben önceki yıllarda katıldığımız toplantılardan dolayı Türkiye'nin üst sıralarda olduğunu biliyordum ama bu sene ilk defa Orhan Veli'nin şiiri öyle bir atak yaptı. 'Anlatamıyorum' şiirini hem Orhan Veli'nin kendi sesinden dinleyebiliyorsunuz hem yabancı dillerde çevirileri var. Sanıyorum bu da ilginin artmasına sebep oluyor. Diğer şairlerimiz de aynı şekilde ilgi görüyor."

"Bir yer var, biliyorum;

Her şeyi söylemek mümkün;

Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;

Anlatamıyorum."

Türkiye en çok şiir okunan ülkeler arasında

179 ülkeden okuru bulunan Lyrikline'nın Haziran 2018 Mayıs-2019'u kapsayan son istatistiğine göre, en çok şiir okuyan ülke Almanya olurken, onu ABD ve Türkiye izliyor.

En çok şiir okunan ülkeler arasında sırasıyla Büyük Britanya, Sırbistan, Avusturya, İspanya, İsviçre, Rusya ve Fransa yer alırken, Burundi, Kenya, Nijerya, Belarus ve Letonya da en az şiir okunan ülkeler sıralamasında bulunuyor.

Geçen yıl Türkiye'den 137 bin 587 tekil ziyaretçisi bulunan Lyrikline istatistiklerine bakıldığında, Türkiye'de son üç yılın okur sayısının istikrarlı bir şekilde arttığı görülüyor.

Kaynak: AA