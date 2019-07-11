Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yarın bir anma programı düzenleyecek.

Program kapsamında, Türk milletinin, istiklal ve istikbali için, devletinin yanında yer alıp, göstermiş olduğu fedakarlıkları ihtiva eden 39 belgenin yer aldığı "Her Daim Devleti’nin Yanında Olan Bir Millet” adlı sergi açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, geçmişte olduğu gibi günümüzde de devletin varlığına ve milletin birliğine kasteden dahili ve harici düşmanlar bulunduğunu belirtti.

FETÖ yapılanmasının da "milletin milli ve manevi duygularını istismar ederek kendisini gizleyen dış uzantıların hain emellerini gerçekleştirmeye çalışan bir örgüt" olduğunu vurgulayan Ünal, şunları söyledi:

"Sinsice sızdığı devletimize, devlet imkanlarını kullanarak yine devletimize ve milletimize büyük zararlar vermiştir. Bu örgüt, kirli amaçları uğruna vatanımızın ve milletimizin bütünlüğünü hiçe sayarak 15 Temmuz 2016’da hain bir darbe teşebbüsüne girişmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, milletimiz tarihten aldığı ilham ve ferasetle cansiperane bir şekilde karşı koyarak, bu hainliği akamete uğratmakta muktedir olmuştur."

Sergide tarihi belgeler yer alıyor

Sergide yer alan 1855 tarihli belgede, düşmanın Kars'ı kuşatması ve daha sonraki hücumları sırasında, Kars ahalisinin Osmanlı ordusu ile büyük küçük, kadın erkek hep birlikte gösterdiği vatan sevgisi ve cansiperane hizmetleriyle zaferin kazanılmasında nasıl etkili olduğu ifade ediliyor.

Belgede, hizmetleriyle zafer kazanılmasında hisseleri olan vatandaşların, üç sene boyunca vergiden ve askerlikten muafiyetleri ve bizzat yararlığı görülenlerin nişanlarla taltif edilmelerine yer veriliyor.

Adana'daki 3 Ekim 1854 tarihli belge ise Cerit Aşireti'nden Asiye adlı kadının, yanına aldığı bir miktar askerle Ordu-yı Hümayun'a katılarak, bulunduğu savaşlardaki cesareti ve güzel hizmetleri sebebiyle bir adet Altın Nişan verilmesine ilişkin bilgileri içeriyor.

Bir başka belgede de 1914'te Kayseri’den gönderilen telgrafta seferberlik ilanı üzerine ahalide fevkalade bir vatanperverlik hissi meydana geldiğinden bahsedilerek, herkesin askerlik şubelerine koştuğu bildiriliyor.

Kaynak: AA