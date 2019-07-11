UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Mirası Listesi'ne alınan Erzurum'daki Narman Peribacaları, rotalarını Karadeniz'e çeviren tur şirketlerinin de ilgi odağı.

Halk arasında "kırmızı periler diyarı" olarak da adlandırılan peri bacaları, oluşumu ve yapısı bakımından dünyada sadece Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Grand Kanyon ile benzerlik taşıyor.

Oluşum süreci 300 milyon yıl öncesine dayanan Narman Peribacaları, jeolojik özellikleri ve görüntüsüyle ziyaretçilerini etkiliyor. Peri bacaları, gezi rotalarına eklenmesiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

"Doğu'nun Kapadokyası"

Kentin turizmine katkı sağlanması amacıyla Erzurum Valiliği, peri bacaların bulunduğu 62 kilometrelik vadide 4-5 konaklama tesisinin yanı sıra bisiklet, atlı, ATV'li safari ve trekking parkurları oluşturacak.

Bölgeye sefer düzenleyen tur şirketi yöneticisi Harun Modoğlu, Narman Peribacaları'nın bulunduğu vadinin çift girişli olduğunu anlattı.

Narman Peribacaları'nın "doğunun Kapadokyası" olarak bilindiğini ve görsel açıdan bu bölgeyi aratmadığını belirten Modoğlu, "Peri bacaları 2010'da koruma altına alındı ve turizme açıldı. Turizme açıldığı yıllar boyunca çalışma yapılmadı. İnsanlar tanımaya, gelmeye başladı. Biz de buraları gezdirmeye ve tanıtmaya çalışıyoruz. 'Burası neden Kapadokya kadar ünlenmesin' diyoruz ve sürekli geziler düzenliyoruz" dedi.

Bölge daha da hareketlendirilicek

Modoğlu, Valiliğin yürüttüğü çalışmalar sayesinde peri bacalarının turizm açısından hem güzel görünüme kavuşacağını hem de bölgenin hareketleneceğini söyledi.

Ziyaretçilerin burada ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle gezi süresinin kısıtlı olduğunu anlatan Modoğlu, "Tesisler yapıldığında buraya biraz daha zaman ayıracağız. Belki günübirlik turlar yapacağız. Hatta otel yapıldığında konaklamalı turlar da düzenleyeceğiz" dedi.

Kaynak: AA