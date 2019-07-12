Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde yöre halkı, yüzyıllardır haberleşmede ıslık dilini kullanıyor. Köyde bu dil, göç ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak unutulmaya yüz tuttu.

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği, Giresun Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 2015 yılında başlatılan ortak çalışmayla "ıslık dili" yeniden gün yüzüne çıkarıldı. UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne de girdi.

Açılan kurslarla 7'den 70'e dili kullananların sayısı hızla artarken, düzenlenen etkinlikler ve organizasyonlar da Türkiye ile dünya genelinde tanınmaya başladı.

Gelecek nesillere aktarmak istiyorlar

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, göç ve teknolojik gelişmeler nedeniyle dilin kullanımın yörede azaldığını, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalındığını söyledi.

"Kültürel mirasımıza sahip çıkarak öncelikle yaşatılmasını amaçladık. Bunda da başarılı olduk. Yeniden ıslık dili gün yüzüne çıkarıldı. Bundan sonraki hedefimiz koruyup gelecek nesillere aktarmak."

Başkan, kurslar düzenleyerek yörede dilin kullanımını hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu kurslarımızda çocuklarımıza büyük önem veriyoruz. Onların ıslık dilini öğrenmelerini amaçlıyoruz. Çalışmalarımızın meyvelerini de almaya başladık. Hızla kullanıcı sayısı artıyor" dedi.

Gelecek aylarda ıslık dilini metropol kentlere de taşıyacaklarını belirten Başkan, kurslarla isteklilere dilin öğretileceğini anlattı.

Islık dili kitaplaşıyor

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi ile ortak yürüttükleri bir proje kapsamında ıslık dilinin tarihi, kültürel ve sosyal geçmişi hakkında geniş kapsamlı araştırma başlatıldığını vurgulayan Başkan, ortaya çıkan verilerin bir kitapta toplanacağını söyledi.

Başkan, Giresun Üniversitesi Senatosunda turizm fakültesinde dilin seçmeli ders olarak okutulması kararının alındığını belirtti.

Başkan, Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği, Giresun Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce projelerin ortak yürütüldüğünü anlattı.

Yurt dışında tanıtım etkinlikleri düzenlenecek

Çalışmalardan birinin de UNESCO neslindeki faaliyetler olduğundan bahseden Başkan, dilin "Acil" statüsünden çıkarılması için UNESCO'ya başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Yurt dışında dilin tanıtımında UNESCO'nun büyük öneminin olduğunu vurgulayan Başkan, gelecek dönemlerde dünyanın değişik ülkelerinde tanıtım etkinlikleri organize edeceklerini de söyledi.

Kaynak: AA