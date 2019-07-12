Kültür Sanat

Bursa'da Roma dönemine ait lahit mezar bulundu

12 Temmuz 2019 Cuma 17:34 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 17:54

Bursa'nın İznik ilçesinde, birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilen ve koruma altına alınan bölgedeki kazıda, pişmiş topraktan yapılmış bir mezar daha bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesinde, definecilerin kaçak kazılarıyla ortaya çıkan lahit mezarların bulunduğu bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde arkeolojik kazılara yeniden başlandı. Bölgedeki çalışmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç koordinesinde yürütülüyor. Roma dönemi lahit mezarlığı olan bölgede, İznik Müze Müdürlüğünce başlatılan kazıda, geç Roma dönemine ait çatkı şeklinde kiremitten yapılmış mezar ortaya çıkarıldı. Pişmiş topraktan yapılmış mezarın içinde değerli bir eşyaya rastlanmadığı, iki insana ait iskeletler bulunduğu öğrenildi. Kaynak: AA Etiketler: lahit mezarlar iznik Geç Roma Dönemi arkeolojik sit alanı

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