Bursa'nın İznik ilçesinde, definecilerin kaçak kazılarıyla ortaya çıkan lahit mezarların bulunduğu bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde arkeolojik kazılara yeniden başlandı.
Bölgedeki çalışmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç koordinesinde yürütülüyor.
Roma dönemi lahit mezarlığı olan bölgede, İznik Müze Müdürlüğünce başlatılan kazıda, geç Roma dönemine ait çatkı şeklinde kiremitten yapılmış mezar ortaya çıkarıldı.
Pişmiş topraktan yapılmış mezarın içinde değerli bir eşyaya rastlanmadığı, iki insana ait iskeletler bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA