Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Korosu'na Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi Türk cumhuriyetlerinden genç müzisyenler katıldı.

Bu müzisyenler, Türk dünyası eserlerini içeren repertuvarlarıyla, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği konserlere bu yıl Balkanlar ve Avrupa ile yenilerini ekleyecek.

Dünya Koroları EXPO'su, 2019 Avrupa Kültür Başkenti Filibe, Sırbistan'ın Yeni Pazar, Karadağ'da Espressivo Müzik Festivali ve Budva Yaz Festivali ile Adriyatik'in incisi olarak anılan Dubrovnik ve Trogir'in yanı sıra Portekiz'in Lizbon ve Cascais şehirlerinde düzenlenecek.

Etkinlik, TÜRKSOY Gençlik Korosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenleniyor.

10 farklı dilden şarkılar

Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Portekiz'i kapsayan bir turneye çıkmaya hazırlanan koristler, turne öncesi verecekleri konserlerin heyecanını Ankara'da yaptıkları prova çalışmaları sırasında anlattı.

Koronun şeflerinden Kazakistan Flarmoni Koro Şefi Gulmira Kuttybadamova, Gençlik Korosu olarak 5 yıldır konserler verdiklerini belirterek, "Her geçen yıl bizim için daha güzel oluyor" dedi.

Bu süreçte birçok gençle bir araya geldiklerini söyleyen Kuttybadamova, "10 farklı dilden şarkıların olduğu repertuvarımız var. 70'ten fazla besteyi seslendiriyoruz" diye konuştu.

Kuttybadamova, kendi yöresel müziklerini başka ülkelerde tanıtacak olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

"Ayrıca bu sene Aşık Veysel'in doğumunun 125. yılı kutlanıyor. Biz de bu kapsamda çalışmalar yapıyoruz."

TÜRKSOY Gençlik Korosu

TÜRKSOY Gençlik Korosu, Türk dünyasının önde gelen konservatuvarlarından yetenekli genç ses sanatçılarının bir araya getirilmesiyle 2015'te kuruldu.

Aynı yıl Almanya'da düzenlenen Dünya Koro Olimpiyatlarında 3 farklı dalda ödül kazanan koroya, bu yıl Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye ve Tataristan'dan 35 genç sanatçı katılıyor.

Koro'da şef olarak Kazakistan'dan, Kazakistan Flarmoni Koro Şefi Gulmira Kuttybadamova, Türkiye'den ise Azerbaycan Halk Sanatçısı, TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu Şefi Elnara Kerimova yer alıyor.

TÜRKSOY Gençlik Korosu, turne kapsamında, 18 Temmuz'da Filibe, 20 Temmuz'da Yeni Pazar, 22 Temmuz'da Budva, 24 Temmuz'da Çetince, 25 Temmuz'da Dubrovnik, 26 Temmuz'da Trogir, 28 Temmuz'da Lizbon, 29 ve 31 Temmuz'da ise Cascais'te konser verecek.

Kaynak: AA