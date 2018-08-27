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Peru'da arkeologlara kameralı robotlar yardım ediyor

Peru Chavin de Huantar'da kazı çalışması yapan arkeologlara, ışık ve kamera taşıyan uzaktan kumandalı robotlar yardım ediyor.

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Peruda arkeologlara kameralı robotlar yardım ediyor

Peru And Dağları'nda bulunan arkeolojik sit alanı Chavin de Huantar'da, arkeologlara küçük kamera taşıyan robotlar yardım ediyor.

Robotlar, 3 bin yıldan eski tarihe sahip tapınakta seramik, alet ve insan kalıntıları bulunduran 3 yeni yeraltı geçidi keşfedilmesini sağladı.

Robotların keşfedilmesine yardım ettiği geçitlerden birinde 3 insan kalıntısı bulundu. Ayrıca şimdiye kadar birbirine bağlı 35 yeraltı geçidi keşfedildi.

Işık ve kamera taşıyan uzaktan kumandalı arazi aracı şeklindeki robotları Stanford Üniversitesi'ndeki mühendisler tasarladı. 

Chavin de Huantar bir zamanlar And Dağları'nın karşısındaki insanlar için dini ve idari bir merkezdi. Adı 2 bin yıldan uzun bir süre önce Peru'da bitki yetiştiren Chavin halkının adıyla anıldı.

Tapınak aynı zamanda 1985'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: Peru, chavin de huantar, arkeoloji sit alanı, arkeolog, and dağları
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