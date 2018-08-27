Peru'da arkeologlara kameralı robotlar yardım ediyor

Peru And Dağları'nda bulunan arkeolojik sit alanı Chavin de Huantar'da, arkeologlara küçük kamera taşıyan robotlar yardım ediyor.
Robotlar, 3 bin yıldan eski tarihe sahip tapınakta seramik, alet ve insan kalıntıları bulunduran 3 yeni yeraltı geçidi keşfedilmesini sağladı.
Robotların keşfedilmesine yardım ettiği geçitlerden birinde 3 insan kalıntısı bulundu. Ayrıca şimdiye kadar birbirine bağlı 35 yeraltı geçidi keşfedildi.
Chavin de Huantar bir zamanlar And Dağları'nın karşısındaki insanlar için dini ve idari bir merkezdi. Adı 2 bin yıldan uzun bir süre önce Peru'da bitki yetiştiren Chavin halkının adıyla anıldı.
Tapınak aynı zamanda 1985'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.
Kaynak: Reuters