ABD'de "Diriliş Ertuğrul" temalı etkinlik düzenlendi

ABD New Jersey Brunswick bölgesideki New Brunswick İslam Merkezi"nde (NBIC), Kurban Bayramı vesilesiyle "Diriliş Ertuğrul" temalı kutlama programı yapıldı.

Programa, Türkiye'de yayınlanan diziden esinlenerek tarihi kıyafetlerle katılan çok sayıda yetişkin ve çocuk, Türk otağı şeklinde tasarlanan masalarda ağırlandı.

Müslüman davetliler için bir de Türk Bey'i tahtı hazırlandı.

Osmanlı tarihi ve Ertuğrul Gazi’yi anlatan sunumla başlayan gece, TRT World tarafından hazırlanan "Ertuğrul Diriliş" dizisini anlatan video ile devam etti.

Diziden esinlenerek gerçekleştirilen kısa tiyatro oyununun ardından Diriliş Ertuğrul'un sevilen müziği eşliğinde kılıç kalkan ekibi gösteri yaptı.

Gösterilerin bitiminde davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

NBIC Yönetici Müdürü Sami Catovic, merkezde her yıl bayram programları düzenlediklerini belirterek, "Toplumumuz diziyi izliyor ve dizi onlarda heyecan uyandırıyor. Bu nedenle bu bayram için de Ertuğrul temasını seçtik" dedi.

Etkinliğin duyurusunu yaptıktan sonra olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Catovic, "Bu gece diziyi bilmeyen insanların da bizi birbirimize bağlayan tarihi geçmişimiz hakkında burada bir şeyler öğrenmelerini umuyoruz" diye konuştu.

Catovic, "Çocukları tarihimize kahramanlarla bağlamanın ilham verici olduğunu düşünüyorum. Ertuğrul bu konuda bir rol model. Çocuklar onu izleyip tarihimiz konusunda heyecanlanıyor. Ertuğrul onların kahramanı oldu" dedi.

Etkinliğin organizatörlerinden Zaina Saman ise, şunları söyledi:

"Çocuklar diziyi izliyor ve Müslümanların ne kadar inanılmaz şeyler yaptığını görüyor. Buradaki medya bize ne derse desin, ne gösterirse göstersin Ertuğrul'u izlediğimizde madalyonun farklı bir yüzünü görüyoruz. Dizi bize, ABD'de bile yaşıyor olsak İslam'a ve kültürümüze sahip çıkabileceğimizi gösteriyor."

Ertuğrul dizisinin tüm İslam dünyasında geçiş sürecine yol açtığını anlatan Saman, "Ben burada doğdum büyüdüm. Hiçbir zaman bir toplumun parçası olmamıştım. O topraklardan kopmuştum. Şu anda kopuk değiliz. Bu dizi bizim uzun süredir ihtiyacımız olan bağlantı oldu" dedi.

Kaynak: AA