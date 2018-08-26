Eski binanın temelinden Osmanlı dönemine ait ev kalıntıları çıktı

Mahmut Çelebi Mahallesi Maltepe Caddesi'nde, doğal sit alanı olan bölgede yıkılan eski evin yerine yeni bina yapmak isteyen ev sahipleri, inşaat ruhsatı almak için İznik Belediyesi'ne başvurdu. Belediye tarafından ruhsat işlemleri öncesi arsanın sit alanında olması nedeniyle İlçe Müze Müdürlüğü'nden görüş istendi.

Müze görevlilerince inşaat yapılmak istenen alanda gerçekleştirilen araştırma kazısında, Osmanlı'nın ilk dönemlerine ait evin kalıntıları bulundu. Müze Müdürlüğü durumu, Anıtlar Kurulu'na rapor etti. Bunun üzerine kurul kararıyla alanda inşaat girişimi durduruldu.

Alana giriş yasaklandı

Tarihi ev kalıntılarının bulunduğu alan korumaya alınırken, girişin yasak olduğunun belirtilmesi için uyarı levhası asıldı. Tarihi ev kalıntısının yanı sıra çini fırını olduğu tahmin edilen kalıntılara da rastlanıldığını belirten yetkililer, bölgenin kazı alanı olarak değerlendirileceğini aktardı.

Kaynak: DHA