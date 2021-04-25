Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri, bu yıl 93'üncü kez sahiplerini bulacak.

Oscar Törenleri, Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theatre’da eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Gecede, 23 dalda ödüller sahiplerini bulacak.

TRT ortak yapımı film de aday

Uluslararası başarılara imza atan TRT ortak yapımı Quo Vadis, Aida?" En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışacak.

Bosna Hersekli yönetmen Jasmila Zbanic imzasını taşıyan film, 1995'te yaşanan Srebrenitsa katliamını mercek altına alıyor.

Eleştirmenler tarafından, yarıştığı kategoride en güçlü aday olarak değerlendirilen film, soykırım günlerinde Birleşmiş Milletler'de tercüman olarak çalışan Aida Selmanagiç ve ailesinin yaşadıklarını anlatıyor.

Gecenin favorileri

Altın Küre ve BAFTA ödüllerinde de En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine layık görülen, Chloe Zhao imzalı “Nomadland” adından söz ettiren yapımlar arasında.

David Fincher imzalı “Mank” ile oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren ve 6 dalda Oscar’a aday gösterilen “The Trial of the Chicago 7” filmleri de gecenin favorileri arasında.

TRT 2'den canlı yayınlanacak

Akademi Ödülleri, Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2’de canlı yayınlanacak. 01.30’da “Oscar’a Doğru” özel yayını ile başlayacak, saat 03.00’ten itibaren Oscar Töreni ekranlara getirilecek.