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Kültür-Sanat
TRT Haber 29.04.2023 11:37

Organ Gencebay Canım Türkiye'm şarkısını Cumhuriyet'in 100. yılına armağan etti

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay, 12 yıl aradan sonra yeni albümüyle yeniden sevenlerinin karşısında. Stüdyosunun kapılarını TRT Haber’e açan Gencebay, 'Maske' adlı albümde yer alan ve sözü müziği kendisine ait olan bir eserini de Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan etti.

Deniz İyidoğan
Deniz İyidoğan

Türk müziğinin dev ismi Orhan Gencebay, yarım asrı aşkın süredir müzik piyasasında. Usta sanatçı, 12 yıl aradan sonra 'Maske' adlı albümü çıkardı.

Albümde 5 yeni beste yer alıyor ancak içlerinden bir tanesi oldukça özel. Usta sanatçı, vatan aşkıyla yazdığı Canım Türkiye'm adlı parçasını Cumhuriyetin 100. yılına armağan etti.

Stüdyosunun kapılarını TRT Haber'e açan Gencebay, Canım Türkiye'm parçasının öneminin apayrı olduğunu söyledi:

“Onu vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız, devletimizin ve var olmamızın duyarlılığıyla yaptım.”

Usta sanatçı, Cumhuriyetin 100'üncü yılına armağan ettiği eserin sözü, müziği ve düzenlemesine de imza attı.

Albümün ilk klibi de yine "Canım Türkiye'm"e çekildi. Klipte sanatçıya mehteran ekibi, senfoni orkestrası ve çocuklar eşlik etti.

“Çocuklarımızda gençliğimiz özellikle öyle diyelim. Atatürk’ümüzün bu ülkeyi, ülkemizi emanet ettiği varlıklardır. Onlar bizim canlarımız. Bu bestede bu 3 değere yer vermeye de çalıştım. Halkımızın ilgisi de çok iyi olunca mutlu oldum."

Albümde ayrıca "Maske", "Dedikodu", "Gönül Utansın" ve "İsyankar Değiliz" adlı eserler de yer alıyor.

Usta sanatçı, sıradaki klibin Maske adlı parçaya çekilebileceğini de söyledi.

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