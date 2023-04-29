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Kültür-Sanat
AA 29.04.2023 02:46

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Denizli'de konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Denizli'de Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Denizli'de konser verdi
[Fotograf: AA]

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde gerçekleştirilen konserde Brahms, Çaykovski, Bizet'in klasik eserleri seslendirildi.

Şef Deliorman, "Bu sene bizler için çok önemli. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Aynı zamanda orkestramızın 197'inci sezonunu bitirmek üzereyiz. Bu ülkemiz için çok kıymetli, çünkü bu kadar eski bir kültür sanat kurumunun bir örneğini dünyada bulmak çok güç. Orkestramız çok değerli bir kültür mirası" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da orkestrayı kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

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Denizli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO)
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