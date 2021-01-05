11 dalda verilen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlediği Kültür Sanat Ödülleri, bu yıl 5. kez sahiplerini buldu.

Ödül alan isimler, 9 kişilik Kültür Sanat Ödülleri Danışma Kurulu tarafından belirlendi. 7 ödül kişilere, 4 ödül de İmam Hatip liselerinden farklı alanlara verildi. Onlardan biri olan Yılın Okul Dergisi ödülü, Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin hazırladığı Tarassut Dergisi'nin oldu.

Yılın Okul Kültür Sanat Projesi, Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden "Okumak Hayat, Yazmak Nefestir" projesi seçildi.

Okul Kültür Sanat Medyası Ödülü, Adana Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin oldu. Yılın eğitimcisi ödülü, Sakarya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ayhan Yağız'a verildi.

Edebiyat ödülü Hüseyin Su'ya, Medya ödülü Bünyamin Yılmaz'a, Sinema ödülü Karınca filmiyle Nazif Tunç'a, müzik ödülü Doçent Doktor Fatih Koca'ya, Sanata Hizmet ödülü de Talip Mert'e verildi.

Profesör Doktor Tahsin Görgün Yılın Fikriyat Ödülü'ne, Doçent Doktor Emrullah Hatipoğlu da ÖNDER Özel Ödülü'ne layık görüldü.

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çam, "ÖNDER, 62 yıldır, eğitim ve kültür alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu. İmam Hatipler üzerinde, gençlerimizin eğitimi ve hayatın tüm alanlarında gerekli donanımları kazanarak, yetiştirilmeleri için çalışmalar yapıyoruz." dedi.