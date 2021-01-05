Çizimlerle 40 Hadis Resim Yarışması ile hadislerin hayal dünyasındaki etkisinin tuvale yansıması amaçlanıyor.

Çocukların katılabildiği yarışmada, Hazreti Muhammed'in 40 Hadis-i Şerifi'nden vatan, doğa ve insan sevgisi konulu olanlar resmedilecek.

Türkiye Gençlik Vakfının 4 yıl önce başlattığı yarışmaya, bu yıl 30 bin başvuru bekleniyor. Başvurular, 14 Şubat'a kadar devam ediyor.

Çizimlerle 40 Hadis ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız

Karabağ Zaferi Resim Yarışması

TÜGVA, liseli gençler için bir resim yarışması düzenliyor. Konu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ın büyük bir zaferle yeniden özgürlüğe kavuşması.

25 Ocak'a kadar başvuruların devam ettiği yarışmaya Azerbaycan'dan da öğrenciler katılacak. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, yarışma sonucunda verilecek ödülleri açıkladı:

"Türkiye'den ilk üçe girenler Azerbaycan seyahati, Azerbaycan’dan ilk üçe girenler Türkiye’yi tarihi kültürel yerlere seyahat etme fırsatı bulacaklar."

Karabağ Zaferi Resim Yarışması ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız

Kuzey Makedonyalı gençlere Türkiye'de staj imkanı

TÜGVA'nın Balkanlara yönelik de projeleri var. Kuzey Makedonya ile ilgili Genç Diplomat Akademisi bunlardan biri.

Eminoğlu, Kuzey Makedonya’daki gençlerin projeye başvurabileceklerini söyledi.

Mart ayında başlayacak projede başarılı olan Kuzey Makedonyalı gençlere Türkiye'de staj imkanı sunulacak.

Tüm yarışmalara başvurular, TÜGVA'nın internet sitesinden yapılabiliyor.