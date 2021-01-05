Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin’deki 9 bin yıllık Yumuktepe Höyüğü restore edilecek
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Toroslar ilçesinde yer alan ve milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle öne çıkan Yumuktepe Höyüğü’nde çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları yapılacak.
2017 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan “Çevre Düzenleme ve Arkeopark Projesi” kapsamında, tescilli huğ evinin restorasyonu, çevre düzenleme çalışması ve arkeolojik alanın üst örtü projesi Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.
Mersin Üniversitesi öğretim üyelerince hediyelik eşya satış ünitesi, kafeterya, tuvalet gibi yerlerin olduğu karşılama merkezinin tasarımı yapılarak, ilgili kurumlar ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunularak proje tamamlanacak.
Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Yumuktepe Höyüğü, 9 bin yıllık tarihiyle biliniyor
Etiketler: Arkeoloji Restorasyon
Son Haberler
- 12:47
- 12:36
- 12:46
- 12:49
- 12:55
Sıradaki Haber
Devlet Tiyatroları’nın eserleri dijital ortamda yayınlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz