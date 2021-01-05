2017 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan “Çevre Düzenleme ve Arkeopark Projesi” kapsamında, tescilli huğ evinin restorasyonu, çevre düzenleme çalışması ve arkeolojik alanın üst örtü projesi Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

Mersin Üniversitesi öğretim üyelerince hediyelik eşya satış ünitesi, kafeterya, tuvalet gibi yerlerin olduğu karşılama merkezinin tasarımı yapılarak, ilgili kurumlar ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunularak proje tamamlanacak.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Yumuktepe Höyüğü, 9 bin yıllık tarihiyle biliniyor

