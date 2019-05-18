Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki bir harabe evin altında yeraltı şehri olduğu söylentileri vardı. Bunun üzerine arkeologlar harekete geçti ve kazı çalışmaları başlatıldı.

İlçe sakinlerinin öngörülerinin gerçek olduğu ortaya çıktı. Evin altından yeraltı şehri olduğu tahmin edilen bir yapı bulundu.

Hemen girişinde 2 farklı yola ayrılan yapının içerisinde farklı şekillerde odalar bulunuyor. Arkeologların çalışmalarıyla yapının detayları belirlenecek.

Bazı bölümlerinin kapalı olduğu görülen tarihi yapı için başka girişler de olduğu da tahmin ediliyor. Tespit edilen yapının yeraltı şehri olup olmadığı araştırmalar sonucu ortaya çıkacak.

Kaynak: TRT Haber