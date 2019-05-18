Tokat Belediyesince Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle yaptırılan Tokat Şehir Müzesi, kentin 500 yıllık tarihine ışık tutuyor.

Taşınmaz kültür varlıklarının yoğunlukta olduğu tarihi Sulu Sokak'ta bulunan müze, bünyesinde önemli eserlerin yanı sıra kültürel ürünleri de barındırıyor.

Müzede ilgi gören eserlerin başında, 9. Ordu Müfettişliği mührü geliyor.

Müzede mührün bulunduğu bölümde, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de müfettişlik görevini ifa ettiği 9. Ordu-yı Hümayun Müfettişliği mühürleri" bilgisi yer alıyor.

"Yaşlı bir kadın tarafından bağışlandı"

Müzede görevli arkeolog İbrahim Çetin, müzenin bu yıl 18 Şubat'ta ziyarete açıldığını söyledi.

Müzenin üçüncü katında sergilenen Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mühürlerinin ziyaretçilerden ilgi gördüğünü belirten Çetin, bunlar arasında Atatürk tarafından kullanılan mührün de bulunduğunu anlattı.

En dikkati çeken mührün Atatürk'ün 9. Ordu Müfettişi görevinde bulunduğu dönemde kullandığı mühür olduğundan bahseden Çetin, "Mühür, Devegörmez Mahallesi'ndeki Atatürk evi civarında yaşlı bir kadın tarafından bağışlandı. Bu mühür, müzemizde en çok ilgi çeken eserlerin başında yer alıyor" dedi.

Tarihi dizi ve filmler, mühürlere de ilgiyi artırdı

Osmanlı döneminde yaşamış ve devlet işlerinde görevli isimlere ait şahsi mühürlerin de müzede sergilendiğini belirten Çetin, bugün tarihi dizi ve filmlerde görülen mühürlerin ziyaretçilerin ilgisini artırdığını söyledi.

Çetin, "Tarihi dizi ve filmlerde mühür basma sahnelerini gören vatandaşlar, müze ziyaretleri sırasında sergilenen mühürleri gördüklerinde memnun oluyor. Aralarında espri konusu bile oluyor. 'Acaba bu Ertuğrul'un mührü mü? Fatih Sultan Mehmet'in mührü bu mu?' diye konuşuluyor" dedi.

Kaynak: AA