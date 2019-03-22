Manisa'nın Akhisar ilçesinde 1934'te çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu Halim Barca. Henüz 7-8 yaşlarındayken müziğe ilgi duymaya başladı. O dönem bir saz alıp çalmaya başlayan Barca, babasının tepkisiyle karşılaşınca enstrüman çalmaya ara verdi.

Barca, aradan geçen yıllarda çiftçilik yapmaya başladı. 3 kez hacca giden ve eşini kaybeden Barca'nın müzik tutkusu hiç bitmedi.

2012 yılında devrilen traktörün altında kalması sonucu ağır yaralanan Barca, geçirdiği ameliyatların ardından doktorunun tavsiyesiyle Akhisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan müzik kurslarına başladı.

Kurslarda gitar çalmayı öğrenen Barca, 85 yaşında olmasına ve çevresinden gelen tepkilere rağmen hala elindeki gitarıyla kurslara gelmeye devam ediyor. Hem yeni eserler çalmayı öğreniyor hem de kendi bestelerini yapıyor.

"Tepki gösterenlere gülüyorum"

Halim Barca, çocukluğundan beri müziğe meraklı olduğunu, saz çalmaya başladığını ancak babasının müzik aletini kırmasıyla birlikte enstrüman çalmayı bıraktığını anlattı.

Müzik tutkusunun yıllar geçse de içinde hep olduğundan bahseden Barca, 2012 yılında geçirdiği kaza sonrasında doktorunun "Hareket edeceksin, ellerini kollarını çalıştıracaksın" demesi üzerine kursa gelmeye başladığını belirtti.

85 yaşında olması nedeniyle bazı arkadaşlarının ve komşularının gitar çalmasına tepki gösterdiğini vurgulayan Barca, şöyle konuştu:

"Kursları ve okulları seviyorum. Enstrüman çalma hastasıyım. Duvarda asılı sazı gördükçe elim ayağım titrer heyecandan. Arkadaşlarım bana 'Gitarı bırak' diyor. Onlar dini derslere gidiyorlar, beni de çağırıyorlar. Ben de onlara 'Ben önceden çok gittim, şimdi siz gidin' diyorum. Bazı komşularım evde gitar çalışıyorum diye şikayet ediyorlarmış. Onlara da kulaklık takarak önlem aldım. Tepki gösterenlere gülüyorum."

Kaynak: AA