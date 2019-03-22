Japonya'nın başkenti Tokyo'da Ulusal Sanat Müzesi'nde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi"nin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türk-Japon ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

"Japonya turizm açısından biliyorsunuz bizim için çok önemli bir pazar. Kültür yılıyla birleşmesiyle de Japon turist sayısında çok iyi bir artış yakalamıştık. Kültür yılı ve bu aktivitelerle birleştirerek, bu artışın bu yıl da devam etmesini bekliyoruz. Ona da çok faydası olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Ersoy, Japonya'dan Türkiye'ye turist sayısında artış yaşanacağını söyledi.

Japonya'dan Türkiye'ye 2018'de gelen turist sayısındaki artışa değinen Ersoy, "Geçen sene yüzde 80'lik bir artışla, bu sene yine yüzde 50'lik bir artışla karşılayabileceğiz diye düşünüyorum. Bunlara baktığımız zaman, bu yıldan itibaren tanıtım stratejimizde artık kültürümüzle sanatımızla gastronomimi̇zle ön plana çıkacağız demiştik" dedi.

Japonya'dan sergiye üst düzey katılım

Bakan Ersoy, Topkapı Sarayı'ndan 162, Dolmabahçe Sarayı'ndan 9 ve Yıldız Sarayı'ndan ise 14 eserin sergilendiği ve padişah kaftanlarının da teşhir edildiği sergiye ilişkin, şunları söyledi:

"2019 biliyorsunuz Japonya'da Türk Kültür Yılı ve açılışı da bu sergiyle birlikte yapmak istedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel izniyle Topkapı Sarayı'nın bazı özel eserlerini burada sergileme fırsatı bulduk. Üst düzey katılım bekliyorduk. Öyle de oldu. Açılışa Japon Prenses da katıldılar. Bütün Japonya'nın üst düzeyleri de katıldı. Beklediğimiz ilgiyi karşıladık."

Japonya'da "gezen sergiler" devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, onlarca eserin belirli süre aralığında sergilenerek yer değiştirmesi olarak bilinen gezen sergilere ilişkin, "Uzun zamandır bu tarz gezen sergilere ara verilmişti. Kütür yılıyla da birlikte bunu da başlatmış olduk. Japon yetkililerden aldığımız bilgilere göre çok ciddi bir katılım bekliyorlar" dedi.

Osmanlı eserlerinin, 19 Mart -20 Mayıs'a kadar Tokyo Ulusal Sanat Merkezinde, 14 Haziran-28 Temmuz tarihleri arasında ise Kyoto Modern Sanatlar Ulusal Müzesi'nde görülebileceğinin altını çizen Ersoy, şöyle konuştu:

"4 ay kalacak biliyorsunuz önce Tokyo'da sonra Kyoto'da. Bundan sonra ilişkilerin devamını istiyorlar. Normalde biz bir ara verecektik ama her yıl yeni bir sergi istiyorlar. Bu şekilde daha devam etmesini daha uygun görüyorlar."

Ersoy, Japon turistlerin Türkiye'ye deniz tatiline gelmediğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin tarihi eserlerine, kültürel değerlerine geliyorlar. Japon ve Asya kültürüyle uyumlu bir tanıtım olduğu için devamından yanayız. Kültür ve turizmle başlayan ilişkilerin, turizmle devam edeceğini ve ticarete de olumlu yansıyacağını düşünerek biz de geliştirmek istiyoruz" dedi.

Japonya'dan 2018'de Türkiye'ye gelen turist sayısı 83 bin olmuştu.

Kaynak: AA