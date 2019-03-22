TRT Belgesel kanalı, yeni ve eşsiz bir yapıma daha imza attı.

Yeni belgesel, Gana'da Senya Beraku adındaki bir balıkçı köyünde çekildi. Belgesel, anne babalarından bir şekilde ayrı kalmış çocukların yaşadığı yetimhanede geçiyor.

Çocukların hayatına dokunuyor

O yetimhanedeki çocuklara kol kanat geren isim yılda 6 kez Gana'ya giden Sezi Kalkavan.

Kalkavan, elektriği olmayan, böceklerle dolu yetimhanede, yüzlerce yetim ve öksüz çocuğa hem annelik hem babalık yapıyor.

"Dünyayı İyilik Kurtaracak" belgeseli de bu iyilik gönüllüsünün verdiği mücadeleye odaklanıyor.

Belgesel, gönüllü Sezi Kalkavan'ın öyküsüyle şekilleniyor

Yönetmen Pelin Asal, "Afrika'ya giden farklı dönüyor çünkü oranın iklimi, atmosferi, insanları o kadar farklı ki seni mutlaka etkiliyor. Biz de yetimhaneye gittiğimiz için daha da etkilendik." dedi.

Yapımcı Cafer Şanal da, "Sezi hanım orada o çocukların mutlu olması için, çocukların yüzünün gülmesi için çok fedakarlıklar yapıyor. Biz de bunu ekranlar vasıtasıyla insanlara anlatmak istedik." diye konuştu.

"Dünyayı İyilik Kurtaracak", 23 Mart Cuma günü (yarın) saat 17:15'te TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber