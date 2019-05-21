Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliğiyle yeni sezonda müzeler de tiyatro sahnesine dönüşecek.

İlk uygulaması bu sezon Anadolu Medeniyetleri Müzesinde bulunan İnandık Vazosu hakkında yazılan kısa bir oyunla gerçekleştirilen iş birliğinin kapsamı yeni sezonda genişletilecek.

Hititlerce 3 bin 600 yıl önce yapılan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenen "İnandık Vazosu"nun üzerindeki kutsal evlilik törenine ait figürlerden yola çıkılarak hazırlanan tiyatro oyunu, ayda bir kez müzeyi ziyaret edenlerin beğenesini sunuldu.

Müze ziyaretçilerinin yoğun ilgisi üzerine oyunların çeşitlendirilmesine ve farklı müzelerin adeta bir tiyatro sahnesine dönüşmesine karar verildi.

Proje yalnızca bu müzeyle sınırlı değil

Ankara Devlet Tiyatroları (DT) Müdürü Murat Volkan Benli, bu sezon İnandık Vazosu ile başladıkları projeye yeni oyunlar eklemek için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

İlk anayasa olarak da bilinen ve Hititlerde tahta geçme kurallarını düzenleyen Telipinu Fermanı üzerinde çalıştıklarını anlatan Benli, İnandık Vazosu ile Telipinu Fermanı'nı bir hikayede birleştirip daha uzun bir oyunu Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerinin ilgisine sunacaklarını belirtti.

Benli, Hititlerin Bereket Tanrıçası Kibele'nin ele alınacağı "Kibele ve Siyez Buğdayı" oyununu da Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergileyeceklerini aktararak ancak projenin yalnızca bu müzeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Etnografya Müzesinin ruhuna uygun bir Ahilik oyunu hazırladıklarını dile getiren Benli, 2. Meclis olarak da bilinen Cumhuriyet Müzesinde de Nutuk'tan parçalar okuyacaklarını ifade etti.

Benli, "Böylece Ankara'nın tarihi serüvenini müzelerimizdeki materyalleri kullanarak seyircilerimize ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: AA