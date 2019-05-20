Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasına göre, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için bir proje hayata geçirildi. Bu projede tiyatroseverler, Devlet Tiyatrolarının (DT) beğenilen birbirinden farklı oyunlarını 30 Haziran'a kadar seyredebilecek.

Geçen yıl sezonunun kapanmasıyla birlikte Ankara ve Bursa'da başlayan "Nöbetçi Tiyatro" daha sonra Konya, Sivas, Trabzon ve Diyarbakır bölge müdürlüklerinde de devam etti.

Dördüncü Ay, Akide Şekeri, Kaşıkçılar...

Tiyatro tutkunları, "Nöbetçi Tiyatro" sayesinde bu sene de Antalya, Trabzon, İzmir ve Bursa Devlet Tiyatrosunun kapalı gişe oyunlarını izleme fırsatı yakalayacak.

Proje kapsamında, Antalya DT tarafından sahnelenen "Dördüncü Ay" ve "Godot'yu Beklerkeni Beklerken", Trabzon DT tarafından sahneye koyulan "Ben Ödüyorum", İzmir DT'nin oyunu "Kaşıkçılar" ve Bursa DT tarafından oynanan "Akide Şekeri" yer alıyor.

"Nöbetçi Tiyatro" uygulamasının bitimiyle birlikte kapanacak perdeler, 2019-2020 tiyatro sezonunun Ağustos ayında başlayacak prova çalışmalarıyla birlikte yeniden açılacak.

Kaynak: AA