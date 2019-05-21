Congresium Ankara'da sahne alan ABD'li müzik grubu Pink Martini, farklı dillerde ve tarzlardan oluşan geniş bir repertuvar sundu.

Grubun kurucu üyesi piyanist Thomas M. Lauderdale, vokalist China Forbes ve diğer sanatçılar, performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı.

"Amado Mio", "Sympathique", "Ich Dich Liebe", "Donde Estas", "Anna", "Exodus" ve "Tomato" ve "I am woman" gibi şarkıların seslendirildiği konserde, "Aşkım Bahardı" ve "Üsküdar" gibi Türkçe şarkılar da yer aldı.

Söyledikleri şarkılara ilişkin bilgiler veren Forbes, bazı şarkılarda gruba eşlik etmesi için dinleyicileri sahneye davet etti. Daha sonra grup, izleyicilerin yoğun alkışı üzerine tekrar sahneye çıktı.

Piyanist Lauderdale, Brasil şarkısı eşliğinde seyircilerle halka kurarak izleyicilerin bulunduğu yere geldi, dans etti ve onları tekrar sahneye çağırdı.

Hayranlarıyla dans eden grup, başkentlilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Kaynak: AA