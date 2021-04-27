Geleneksel Türk musikisinin sembol ismiydi. Solo konserleri ve eserleriyle Türk müziğinde çığır açtı.

Ünlü bestakar Münir Nurettin Selçuk, ölümünün 40. yılında mezarı başında anıldı.

Müzik hayatına 15 yaşındayken başladı

1900'de İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, müzik hayatına 15 yaşındayken başladı.

81 yıllık ömrüne 500'ün üzerinde plak ve 100'den fazla beste sığdırdı.

"Türk musikisinin en belirleyici ve en öncü isimlerinden"

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Eğer bugün geleneksel Türk musikimiz ve Türk musiki sanatı ayakta tutulmuşsa bunun bir hayran ve takipçi kitlesi varsa Münir Nurettin Selçuk şüphesiz bunun en belirleyici ve en öncü isimlerinden birisidir" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Musikide ekol oldu

Münir Nurettin Selçuk, Cumhuriyet'in ilanından sonra Ulu Önder Atatürk'ün maiyetinde de çalıştı. İnce saz heyetine dahil oldu. Pek çok şairin şiirlerini de müzik dünyasına kazandırdı.

Sanatçının, 1930 yılında verdiği ilk solo konser, Türk musikisi tarihinde bir dönüm noktası oldu. İlk defa frak giyilerek, farklı bir üslupla ve mikrofonsuz gerçekleşen performans, yeni bir ekol olarak kabul edildi.

Selçuk, İstanbul Radyosu'nda da önemli görevler yürüttü.

Sanatçı 27 Nisan 1980 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.