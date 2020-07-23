Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu
[Fotoğraf: AA]
Muğla’da bir inşaatın temel kazısında çalışan işçiler, tarihi buluntulara rastladı. Arkeolog ve müze görevlilerinin eşliğinde açılan 10 mezarda, insan kemikleri ile çok sayıda toprak kap bulundu.
Muğla İsmetpaşa Mahallesi Zafer Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında nekropol alanı tespit edilmesi üzerine çalışmalar durduruldu.
Milas Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan bölgede iş makinesi yardımıyla kazı çalışması yapıldı.
[Fotoğraf: AA ]
Müze yetkilileri ve arkeologlar eşliğinde gerçekleşen kazıda, 2 bin 400 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen biri mermer bloklarla kapatılan 10 mezar bulundu. Açılan mezarlarda insan kemiklerinin yanı sıra, çok sayıda toprak kap ve kap parçası bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Eserler incelenmek üzere Milas Müze Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Muğla mezar kalıntıları inşaat kazısıSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 16:59
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