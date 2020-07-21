Çanakkale Savaşları'na ait objelerin sergilendiği ve o döneme ait görsel materyellerin izletildiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 22-30 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da olacak.

Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' ülküsüyle Çanakkale ruhunu, Türkiye’nin dört bir yanına taşıyacak olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 9 gün boyunca İstanbul’da gezilebilecek.

[Fotoğraf: DHA]

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 22 Temmuz'da Beylikdüzü'nde, 23 Temmuz'da Esenler'de, 24 Temmuz'da Eyüpsultan'da, 25 Temmuz'da Fatih'te, 26 Temmuz'da Beyoğlu'nda, 27 Temmuz'da Beşiktaş'ta, 28 Temmuz'da Kadıköy'de, 29 Temmuz'da Üsküdar'da ve 30 Temmuz'da Pendik'te olacak.