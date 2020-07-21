Antik çağlarda dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olduğu belirlenen Yarımburgaz Mağaraları'nda, bugüne dek birçok ulusal ve uluslararası kazı yapıldı.

Mağara 2001 yılında 1. Derece Arkeolojik-Doğal Sit Alanı ilan edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Daha önce film ve dizi çekimleri ile tahrip edilen mağaralar, bugünlerde çöplerle dolmuş durumda. Mağaraların girişine demir kapılar yapılsa da demirlerin yanında bulunan boşluğu kullanarak mağaranın içine giren kişiler tarihi yapıya zarar veriyor.

[Fotoğraf: DHA]

Mağarada yerlere atılan içki şişeleri ve pet şişeler içindeki idrar atıkları dikkat çekerken ayrıca bazı yerlerde ateş yakıldığı görülüyor.

Çevrede yaşayan vatandaşlar Yarımburgaz Mağaraları'nın özellikle akşam saatlerinde madde bağımlıları ve defineciler tarafından tahrip edildiğini belirtiyor.

[Fotoğraf: DHA]

1960 yılında ilk arkeolojik çalışmaların yapıldığı 4 ayrı mağaradan oluşan Yarımburgaz Mağaraları havadan da görüntülendi.

"Burası çok değerli bir yer"

Başakşehir'de yaşayan ve mağaralara verilen zarara tepki gösteren Cihan Yılmaz, şunları söyledi:

"Yetkililer ilgilenmediği için böyle oluyor. Burası çok değerli bir yer. Değerlendirilse güzel olur. Girişe demir yapılmış ama yarım yapılmış. Demir tam yapılsaydı iyi olurdu ve içeri girilmezdi. En azından bir temizlense daha güzel olacak. Gerçekten buranın kıymeti bilinmiyor. Bu tarih bizim kendimize ait. Biz sahip çıkmazsak başkası sahip çıkmaz. Tarihi eserlerimizin kıymetini bilelim."