Geçen yıl başlanan çalışmalarla geçici üst örtü ve raspa yapımı gerçekleştirilerek Kırşehir Cacabey Camii'nin çatıdan su alması önlendi. Çatıya geçici örtü yapılması dolayısıyla üst örtü kaldırıldı ve kurumaya bırakıldı. İç kısımlar ve tabanda raspa çalışması yapılarak alttan su alması engellendi.

Tavan ve tabandan su almasının önüne geçilmesinin ardından restorasyon çalışması için ihale süreci başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Devleti döneminden bugüne kadar gelen en önemli tarihi eserlerden olan Cacabey Camii'nin, taban ve tavanından su alması nedeniyle onarım ve restorasyon çalışması başlatıldığını söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan çalışmalarla taban ve tavandan su alma sorununun çözümlendiğini vurgulayan Akın, "Önce üst örtü ve ve raspa çalışmasıyla ilgili bir ihale gerçekleştirildi, arkasından proje ihalesi yapıldı. Ondan sonra da restorasyon ihalesine çıkılacak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Restorasyon 3 yıl sürecek

İkinci aşamanın caminin restorasyonu olduğunu belirten Akın, 2021 yılı şubat ayına kadar restorasyonla ilgili projenin hayata geçirileceğini ve koruma kurulunun izninin ardından çalışma başlatılacağını ifade etti.

Restorasyon ile tarihi eserin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasının hedeflendiğini vurgulayan İbrahim Akın, şöyle konuştu:

"Planlandığı şekilde giderse restorasyonun 3 yıllık sürede tamamlanması öngörülüyor. Bu eser, restorasyonu yapıldıktan sonra çok daha kullanılışlı hale gelecek. Üstten ve altından su alıyordu. Bunlar ortadan kaldırılacak. Bu tarihi eserin uzun yıllar hayatiyetini devam ettirmesinin önü açılmış olacak."